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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Национальный акт помощи школе". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Национальный акт помощи школе" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Национальный акт помощи школе" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,6 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1000 злотых
  • Год 1986
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Национальный акт помощи школе" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе Stary Sklep за 575 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе NumisCorner - June 16, 2024
Продавец NumisCorner
Дата 16 июня 2024
Сохранность MS63
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 1000 злотых 1986 MW "Национальный акт помощи школе" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1000 злотых 1986 "Национальный акт помощи школе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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