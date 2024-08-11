Пробные 1000 злотых 1986 года MW "Национальный акт помощи школе". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 1000 злотых 1986 года "Национальный акт помощи школе" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1567 проданному на аукционе Stary Sklep за 575 PLN. Торги состоялись 11 февраля 2023.

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