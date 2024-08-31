Пробные 5 злотых 1986 года MW. Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1986 года со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 807 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 750 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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