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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные монеты 5 злотых Народной Республики - Польша

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5 злотых 1958 Пробные

Грузовой корабль "Варыньский"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 JG Никель 500 0 461958 JG Латунь 5 0 61958 JG Алюминий 20 0 181958 JG Нейзильбер - 0 01958 JG Медно-никель - 0 2
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5 злотых 1958-1959 Пробные

Шпатель и молоток
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 WJ Алюминий 5 0 31959 WJ Никель 500 0 46
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5 злотых 1958-1959 Пробные

Шахта
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1958 WJ Алюминий 10 0 21959 WJ Никель 500 0 40
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5 злотых 1959 Пробные

Рыбак
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1959 WJ JG Никель 500 0 371959 WJ JG Латунь 100 0 261959 WJ JG Медно-никель - 0 1
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5 злотых 1960 Пробные

Грузовой корабль "Варыньский"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1960 JG Никель 500 0 511960 JG Алюминий 196 0 0
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5 злотых 1979 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1979 MW Никель 500 0 32
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5 злотых 1986 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1986 MW Никель 500 0 311986 MW Латунь - 0 1
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5 злотых 1989 Пробные

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1989 MW Никель 500 0 411989 MW Алюминий - 0 9
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