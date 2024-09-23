Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные монеты 5 злотых Народной Республики - Польша
5 злотых 1958 ПробныеГрузовой корабль "Варыньский"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1958 JG Никель 500 0 461958 JG Латунь 5 0 61958 JG Алюминий 20 0 181958 JG Нейзильбер - 0 01958 JG Медно-никель - 0 2
5 злотых 1958-1959 ПробныеШпатель и молоток
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1958 WJ Алюминий 5 0 31959 WJ Никель 500 0 46
5 злотых 1958-1959 ПробныеШахта
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1958 WJ Алюминий 10 0 21959 WJ Никель 500 0 40
5 злотых 1959 ПробныеРыбак
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1959 WJ JG Никель 500 0 371959 WJ JG Латунь 100 0 261959 WJ JG Медно-никель - 0 1
5 злотых 1960 ПробныеГрузовой корабль "Варыньский"
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1960 JG Никель 500 0 511960 JG Алюминий 196 0 0
5 злотых 1979 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1979 MW Никель 500 0 32
5 злотых 1986 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1986 MW Никель 500 0 311986 MW Латунь - 0 1
5 злотых 1989 Пробные
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1989 MW Никель 500 0 411989 MW Алюминий - 0 9
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