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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 9,8 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2838 проданному на аукционе Stary Sklep за 25000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP63 PCGS
Цена
5796 $
Цена в валюте аукциона 25000 PLN
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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