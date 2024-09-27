Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 9,8 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2838 проданному на аукционе Stary Sklep за 25000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Niemczyk (1)
- Stary Sklep (1)
Где продать?
Для продажи 5 злотых 1958 "Грузовой корабль "Варыньский"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск