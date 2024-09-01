Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1958 года
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Пробные монеты
10 злотых 1958 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Медно-никель
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 5
10 злотых 1958 KZ EJ Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Алюминий
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 13
10 злотых 1958 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Алюминий
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 6
10 злотых 1958 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Латунь
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 2
10 злотых 1958 KZ EJ Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Медно-никель
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 10
10 злотых 1958 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Медно-никель
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 4
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