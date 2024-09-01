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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1958 года

для обращения

Аверс
Реверс
5 злотых 1958 WJ JG Рыбак
Средняя цена 540 $
Продажи
0 257
Аверс
Реверс
2 злотых 1958 Колосья и фрукты
Средняя цена 80 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
5 грошей 1958
Средняя цена 110 $
Продажи
0 21

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1958 Пробные Ключ и шестеренка Алюминий
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 злотых 1958 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Медно-никель
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 злотых 1958 KZ EJ Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Алюминий
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
10 злотых 1958 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Алюминий
Средняя цена 2800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 злотых 1958 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Латунь
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 1958 KZ EJ Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Медно-никель
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 злотых 1958 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Медно-никель
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 злотых 1958 JG Пробные Грузовой корабль "Варыньский" Никель
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
5 злотых 1958 JG Пробные Грузовой корабль "Варыньский" Латунь
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 злотых 1958 JG Пробные Грузовой корабль "Варыньский" Алюминий
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
5 злотых 1958 JG Пробные Грузовой корабль "Варыньский" Нейзильбер
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 злотых 1958 JG Пробные Грузовой корабль "Варыньский" Медно-никель
Средняя цена 4500 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 злотых 1958 WJ Пробные Шпатель и молоток Алюминий
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 злотых 1958 WJ Пробные Шахта Алюминий
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 злотых 1958 WJ Пробные Колосья и фрукты Латунь
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1 злотый 1958 WK Пробный Квадратная рамка Никель
Средняя цена 640 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
1 злотый 1958 WK Пробный Квадратная рамка Алюминий
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 злотый 1958 Пробный Круглая рамка Никель
Средняя цена 540 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 злотый 1958 Пробный Круглая рамка Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 1958 Пробный Дубовые листья Никель
Средняя цена 530 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 злотый 1958 Пробный Дубовые листья Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 злотый 1958 Пробный Голуби Никель
Средняя цена 510 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 злотый 1958 Пробный Голуби Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 1958 Пробные Венок Никель
Средняя цена 440 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
50 грошей 1958 Пробные Венок Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 1958 Пробные Молотки Никель
Средняя цена 430 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
50 грошей 1958 Пробные Молотки Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 грошей 1958 Пробные Молотки Латунь
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 грошей 1958 Пробные Лента Никель
Средняя цена 430 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
50 грошей 1958 Пробные Лента Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
50 грошей 1958 Пробные Лента Латунь
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 грошей 1958 Пробные Латунь
Средняя цена 320 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
5 грошей 1958 Пробные Латунь. Без надписи PRÓBA
Средняя цена
Продажи
0 0
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