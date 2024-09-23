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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1958 года "Круглая рамка". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1958 года "Круглая рамка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1958 года "Круглая рамка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Bereska Numizmatyka

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 6,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1958 года "Круглая рамка". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 832 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5000 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numimarket (6)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Teutoburger (1)
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
663 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 1 злотый 1958 "Круглая рамка" (Пробный) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1958 "Круглая рамка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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