5 злотых 1958 года WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1958 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 23000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

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