Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1958 года WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 1,328,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1958 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 23000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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