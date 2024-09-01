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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1958 года WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1958 года WJ JG "Рыбак" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1958 года WJ JG "Рыбак" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,45 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 1,328,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (257)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1958 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 502 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 23000 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе NUMIS Klitończyk - July 4, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 4 июля 2024
Сохранность XF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ JG "Рыбак" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1958 "Рыбак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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