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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1958 года "Дубовые листья". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1958 года "Дубовые листья" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1958 года "Дубовые листья" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 6,4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1958 года "Дубовые листья". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 831 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4200 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (5)
  • WDA - MiM (1)
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
481 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 1 злотый 1958 "Дубовые листья" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1958 "Дубовые листья" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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