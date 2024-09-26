Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 11,2 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1438 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 12500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- MARCINIAK (1)
- WCN (1)
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск