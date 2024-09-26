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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 11,2 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1438 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 12500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
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  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
3263 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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