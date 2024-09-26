Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,7 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 83,640,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты". Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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