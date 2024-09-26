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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 83,640,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты". Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 9 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS68 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Numis Poland - March 24, 2024
Продавец Numis Poland
Дата 24 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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