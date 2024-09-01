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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1958 года "Ключ и шестеренка". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "Ключ и шестеренка" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "Ключ и шестеренка" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,6 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "Ключ и шестеренка". Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе WDA - MiM за 44000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.

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Польша 10 злотых 1958 "Ключ и шестеренка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 10 злотых 1958 "Ключ и шестеренка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
2905 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Польша 10 злотых 1958 "Ключ и шестеренка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 10 злотых 1958 "Ключ и шестеренка" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
11384 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
Польша 10 злотых 1958 "Ключ и шестеренка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 10 злотых 1958 "Ключ и шестеренка" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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