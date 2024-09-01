Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1958 года "Ключ и шестеренка". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,6 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "Ключ и шестеренка". Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 874 проданному на аукционе WDA - MiM за 44000 PLN. Торги состоялись 24 октября 2020.
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
2905 $
Цена в валюте аукциона 14500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
11384 $
Цена в валюте аукциона 44000 PLN
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