Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 13000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (3)
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
3341 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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