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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 13000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
2920 $
Цена в валюте аукциона 12500 PLN
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
3341 $
Цена в валюте аукциона 13000 PLN
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 февраля 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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