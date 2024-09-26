Пробный 1 злотый 1958 года WK "Квадратная рамка". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1958 года "Квадратная рамка" со знаком WK. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе WDA - MiM за 16500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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