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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1958 года WK "Квадратная рамка". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1958 года WK "Квадратная рамка" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1958 года WK "Квадратная рамка" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 234

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1958 года "Квадратная рамка" со знаком WK. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 711 проданному на аукционе WDA - MiM за 16500 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1958 WK "Квадратная рамка" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 1 злотый 1958 WK "Квадратная рамка" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
4399 $
Цена в валюте аукциона 16500 PLN
Польша 1 злотый 1958 WK "Квадратная рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 1 злотый 1958 WK "Квадратная рамка" (Пробный) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1958 "Квадратная рамка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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