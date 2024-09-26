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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11000 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP63 PCGS
Цена
2827 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
2336 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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