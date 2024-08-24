Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1958 года "Молотки". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1958 года "Молотки" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1958 года "Молотки" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1958 года "Молотки". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2390 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 2725 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (12)
  • Numimarket (6)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (5)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
316 $
Цена в валюте аукциона 1250 PLN
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 50 грошей 1958 "Молотки" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 50 грошей 1958 "Молотки" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1958 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 50 грошей Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск