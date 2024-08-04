Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1958 года "Лента". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1958 года "Лента". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 776 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2600 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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