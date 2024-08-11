Пробные 5 злотых 1958 года WJ "Шпатель и молоток". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Шпатель и молоток" со знаком WJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе WDA - MiM за 19000 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

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