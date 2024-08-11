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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1958 года WJ "Шпатель и молоток". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года WJ "Шпатель и молоток" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года WJ "Шпатель и молоток" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Шпатель и молоток" со знаком WJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 722 проданному на аукционе WDA - MiM за 19000 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1958 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1958 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2870 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Польша 5 злотых 1958 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 5 злотых 1958 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
4749 $
Цена в валюте аукциона 19000 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1958 "Шпатель и молоток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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