Пробные 2 злотых 1958 года WJ "Колосья и фрукты". Латунь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты" со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе WDA - MiM за 19500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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