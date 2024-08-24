Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1958 года WJ "Колосья и фрукты". Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 8,5 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (41)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты" со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе WDA - MiM за 19500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2094 $
Цена в валюте аукциона 8400 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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