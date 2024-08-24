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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1958 года WJ "Колосья и фрукты". Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1958 года WJ "Колосья и фрукты" Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1958 года WJ "Колосья и фрукты" Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 8,5 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (41)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1958 года "Колосья и фрукты" со знаком WJ. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 473 проданному на аукционе WDA - MiM за 19500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (4)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (13)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2024 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
2094 $
Цена в валюте аукциона 8400 PLN
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность AU
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 2 злотых 1958 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1958 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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