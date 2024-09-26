Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Нейзильбер (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Нейзильбер
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 9,8 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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