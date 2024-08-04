Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1958 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 53,521,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1958 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5174 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3800 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC DETAILS GCN
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
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