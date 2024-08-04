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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 грошей 1958 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 грошей 1958 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 грошей 1958 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,61 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 53,521,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1958 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5174 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 3800 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC DETAILS GCN
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1958 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 грошей 1958 на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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