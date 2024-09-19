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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробный 1 злотый 1958 года "Голуби". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробный 1 злотый 1958 года "Голуби" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробный 1 злотый 1958 года "Голуби" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 6,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 1 злотый
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1958 года "Голуби". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 830 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5600 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 1950 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 1 злотый 1958 "Голуби" (Пробный) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 злотый 1958 "Голуби" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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