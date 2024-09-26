Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1958 года "Молотки". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 245
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1958 года "Молотки". Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 653 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1150 PLN. Торги состоялись 23 мая 1998.
Сохранность
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- WCN (1)
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