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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1958 года "Венок". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 50 грошей 1958 года "Венок" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 грошей 1958 года "Венок" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1958 года "Венок". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2590 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
334 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
612 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 50 грошей 1958 "Венок" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 грошей 1958 "Венок" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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