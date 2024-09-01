Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1958 года "Венок". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1958 года "Венок". Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2590 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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