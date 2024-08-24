Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробный 1 злотый 1958 года "Дубовые листья". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 211
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 1 злотый
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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