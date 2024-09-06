Пробный 1 злотый 1958 года WK "Квадратная рамка". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробный 1 злотый 1958 года "Квадратная рамка" со знаком WK. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 781 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 4800 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

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