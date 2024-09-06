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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком KZ EJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (5)
  • Numimarket (1)
  • WCN (5)
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
2745 $
Цена в валюте аукциона 11000 PLN
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
2336 $
Цена в валюте аукциона 10000 PLN
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - April 21, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2012
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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