Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком KZ EJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

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