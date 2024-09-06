Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком KZ EJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 468 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 14500 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP65 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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