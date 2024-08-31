Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком KZ EJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 730 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11250 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

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