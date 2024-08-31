Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 10
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком KZ EJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 730 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11250 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.
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