Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком KZ EJ. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 730 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 11250 PLN. Торги состоялись 16 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (4)
  • Niemczyk (1)
  • WCN (5)
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
2413 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
2541 $
Цена в валюте аукциона 9750 PLN
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность SP64 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 10 злотых 1958 KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 14 ноября 2009
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1958 года Все польские монеты польские медно-никелевые монеты польские монеты номиналом 10 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск