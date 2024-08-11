Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 9,9 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
- Все фирмы
- CNG (1)
- MARCINIAK (3)
- WCN (2)
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
3568 $
Цена в валюте аукциона 13750 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 5 злотых 1958 "Грузовой корабль "Варыньский"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск