Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"" Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"" Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 9,9 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • CNG (1)
  • MARCINIAK (3)
  • WCN (2)
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
4089 $
Цена в валюте аукциона 17500 PLN
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
3568 $
Цена в валюте аукциона 13750 PLN
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1958 "Грузовой корабль "Варыньский"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1958 года Все польские монеты польские латунные монеты польские монеты номиналом 5 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск