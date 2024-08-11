Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Латунь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1442 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 18500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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