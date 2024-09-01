Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1958 года "Молотки". Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,3 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 грошей 1958 года "Молотки". Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1250 PLN. Торги состоялись 22 ноября 1997.
Сохранность
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