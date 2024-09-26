Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 грошей 1958 года. Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 1,8 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1958 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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