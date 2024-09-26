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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 грошей 1958 года. Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 5 грошей 1958 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 грошей 1958 года Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 1,8 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 грошей
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 грошей 1958 года. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 723 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2700 PLN. Торги состоялись 31 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 925 PLN
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
324 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 5 грошей 1958 (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 сентября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 грошей 1958 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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