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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 грошей 1958 года "Лента". Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

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Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,4 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 грошей
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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