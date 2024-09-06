Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 грошей 1958 года "Лента". Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,4 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 грошей
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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