Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,2 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2837 проданному на аукционе Stary Sklep за 20000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (2)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
4637 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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