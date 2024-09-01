Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2837 проданному на аукционе Stary Sklep за 20000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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