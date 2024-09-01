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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2837 проданному на аукционе Stary Sklep за 20000 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2620 $
Цена в валюте аукциона 10500 PLN
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность SP66 PCGS
Цена
4637 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Польша 5 злотых 1958 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2018
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2018
Сохранность MS63
Цена
Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 5 злотых 1958 "Грузовой корабль "Варыньский"" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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