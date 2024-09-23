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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 5
  • Тираж PROOF 5

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11200 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Польша 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - November 13, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3086 $
Цена в валюте аукциона 11200 PLN
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность UNC
Цена
739 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1958 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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