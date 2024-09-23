Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 5
- Тираж PROOF 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1958
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1958 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 482 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 11200 PLN. Торги состоялись 12 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- WCN (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 13 ноября 2017
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
3086 $
Цена в валюте аукциона 11200 PLN
Где продать?
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