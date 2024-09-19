Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1958 года WJ "Шахта". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Шахта" со знаком WJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе WDA - MiM за 23500 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- WDA - MiM (2)
Где продать?
Для продажи 5 злотых 1958 "Шахта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск