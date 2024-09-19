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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1958 года WJ "Шахта". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года WJ "Шахта" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1958 года WJ "Шахта" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3,4 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1958
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1958 года "Шахта" со знаком WJ. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 721 проданному на аукционе WDA - MiM за 23500 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1958 WJ "Шахта" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 5 злотых 1958 WJ "Шахта" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 3050 PLN
Польша 5 злотых 1958 WJ "Шахта" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 5 злотых 1958 WJ "Шахта" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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