Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (1)
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