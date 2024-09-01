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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1959 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1959 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена 160 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
10 злотых 1959 JG Николай Коперник
Средняя цена 25 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
5 злотых 1959 WJ JG Рыбак
Средняя цена 70 $
Продажи
0 168
Аверс
Реверс
2 злотых 1959 Колосья и фрукты
Средняя цена 250 $
Продажи
0 123
Аверс
Реверс
5 грошей 1959
Средняя цена 75 $
Продажи
0 22

Пробные монеты

Аверс
Реверс
10 злотых 1959 JG Пробные Николай Коперник Никель
Средняя цена 180 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
10 злотых 1959 JG Пробные Николай Коперник Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 злотых 1959 WJ Пробные Шпатель и молоток Никель
Средняя цена 470 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
5 злотых 1959 WJ Пробные Шахта Никель
Средняя цена 670 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
5 злотых 1959 WJ JG Пробные Рыбак Никель
Средняя цена 880 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
5 злотых 1959 WJ JG Пробные Рыбак Латунь
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
5 злотых 1959 WJ JG Пробные Рыбак Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 злотых 1959 WJ Пробные Колосья и фрукты Никель
Средняя цена 760 $
Продажи
0 34
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