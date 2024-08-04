Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 12,559,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1959 года "Николай Коперник" со знаком JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3249 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (3)
- Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
- Heritage (1)
- MARCINIAK (6)
- Niemczyk (3)
- Numimarket (5)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stare Monety (9)
- Stary Sklep (4)
- WCN (10)
- WDA - MiM (1)
- Wójcicki (6)
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 злотых 1959 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск