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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 12,559,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1959
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1959 года "Николай Коперник" со знаком JG. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3249 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 2100 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - December 1, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 1 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Stare Monety - May 19, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 19 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 злотых 1959 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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