Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак". Латунь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Латунь
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе WDA - MiM за 16000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1608 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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