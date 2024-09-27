Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак". Латунь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе WDA - MiM за 16000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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