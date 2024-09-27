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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак". Латунь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Латунь

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак" Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак" Латунь - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1959
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (26) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Латунь. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе WDA - MiM за 16000 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1747 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
1608 $
Цена в валюте аукциона 6500 PLN
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numis Poland - May 22, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 22 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность SP64 PCGS
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность MS64 NGC
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Продавец WCN
Дата 14 мая 2016
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 1 декабря 2007
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1959 "Рыбак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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