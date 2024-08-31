Пробные 2 злотых 1959 года WJ "Колосья и фрукты". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1959 года "Колосья и фрукты" со знаком WJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность UNC (33) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS68 (1) MS67 (2) MS66 (2) MS65 (4) MS64 (2) Сервис PCG (1) NGC (8) ANACS (1) GCN (1)

Продавец Все фирмы

Bereska (1)

GGN (1)

MARCINIAK (4)

Monety i Medale (1)

Niemczyk (14)

Numimarket (6)

Rzeszowski DA (1)

Stary Sklep (4)

WDA - MiM (2)