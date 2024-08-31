Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2 злотых 1959 года WJ "Колосья и фрукты". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,1 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1959 года "Колосья и фрукты" со знаком WJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS68 PCG
Цена
658 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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