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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2 злотых 1959 года WJ "Колосья и фрукты". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2 злотых 1959 года WJ "Колосья и фрукты" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2 злотых 1959 года WJ "Колосья и фрукты" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,1 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1959
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2 злотых 1959 года "Колосья и фрукты" со знаком WJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5000 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
658 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS68 PCG
Цена
658 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 2 злотых 1959 WJ "Колосья и фрукты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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