Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1959 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12,9 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 13,107,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1959 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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