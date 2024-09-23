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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1959 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1959 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1959 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,9 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 13,107,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1959
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1959 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 783 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 2700 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • WCN (6)
  • Wójcicki (6)
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Russiancoin - July 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Heritage - July 25, 2024
Продавец Heritage
Дата 25 июля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Karbownik - February 27, 2024
Продавец Karbownik
Дата 27 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1959 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?

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