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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1959 года "Колосья и фрукты" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1959 года "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1959 года "Колосья и фрукты" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 2,7 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 7,170,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1959
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (123)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1959 года "Колосья и фрукты". Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2650 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4200 PLN. Торги состоялись 10 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (4)
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1959 "Колосья и фрукты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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