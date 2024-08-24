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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1959 года WJ "Шпатель и молоток". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1959 года WJ "Шпатель и молоток" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1959 года WJ "Шпатель и молоток" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1959
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Шпатель и молоток" со знаком WJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2413 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3500 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
714 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS67 PCG
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Rauch - June 17, 2022
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ "Шпатель и молоток" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1959 "Шпатель и молоток" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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