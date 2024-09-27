Пробные 5 злотых 1959 года WJ "Шахта". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Шахта" со знаком WJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 642 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4900 PLN. Торги состоялись 15 сентября 2023.

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