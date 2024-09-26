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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 13,1 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1959
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1959 года "Николай Коперник" со знаком JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1650 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 560 PLN
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1959 JG "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1959 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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