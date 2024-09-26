Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 13,1 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1959 года "Николай Коперник" со знаком JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1650 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS64 NGC
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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