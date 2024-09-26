Пробные 10 злотых 1959 года JG "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1959 года "Николай Коперник" со знаком JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1314 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1650 PLN. Торги состоялись 14 декабря 2019.

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