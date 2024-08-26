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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,5 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1959
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2883 проданному на аукционе Stary Sklep за 5500 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
918 $
Цена в валюте аукциона 3600 PLN
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 GCN
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 ANACS
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 5 злотых 1959 WJ JG "Рыбак" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1959 "Рыбак" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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