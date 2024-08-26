Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 11,5 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (37) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2883 проданному на аукционе Stary Sklep за 5500 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
938 $
Цена в валюте аукциона 3800 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS65 ANACS
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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