Пробные 5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1959 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2883 проданному на аукционе Stary Sklep за 5500 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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