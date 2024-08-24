Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 грошей 1959 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,61 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 28,564,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 грошей
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 грошей 1959 года. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 612 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 750 PLN. Торги состоялись 7 ноября 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 5 грошей 1959 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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