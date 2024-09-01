Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1959 года WJ JG "Рыбак" (Польша, Народная Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 3,45 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 56,811,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1959
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1959 года "Рыбак" со знаком WJ JG. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе WDA - MiM за 3900 PLN. Торги состоялись 30 мая 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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