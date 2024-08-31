Пробные 5 злотых 1960 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1960 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе WDA - MiM за 8400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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