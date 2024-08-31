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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 5 злотых 1960 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 5 злотых 1960 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 5 злотых 1960 года JG "Грузовой корабль "Варыньский"" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 11,4 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1960
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 5 злотых 1960 года "Грузовой корабль "Варыньский"" со знаком JG. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 479 проданному на аукционе WDA - MiM за 8400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (6)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (8)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
1173 $
Цена в валюте аукциона 4600 PLN
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
1850 $
Цена в валюте аукциона 7300 PLN
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность MS63 GCN
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS64 ANACS
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Rauch - June 17, 2022
Продавец Rauch
Дата 17 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 5 злотых 1960 JG "Грузовой корабль "Варыньский"" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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