Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Монеты Польши 1960 года
для обращения
Пробные монеты
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель. Без знака монетного двора
Средняя цена 450 $
Продажи
0 19
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро. Без знака монетного двора
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 3
10 злотых 1960 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 30
10 злотых 1960 KZ EJ Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 380 $
Продажи
0 27
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