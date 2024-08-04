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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1960 года

для обращения

Аверс
Реверс
10 злотых 1960 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко
Средняя цена 120 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
5 злотых 1960 WJ JG Рыбак
Средняя цена 75 $
Продажи
0 172
Аверс
Реверс
2 злотых 1960 Колосья и фрукты
Средняя цена 45 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
5 грошей 1960
Средняя цена 70 $
Продажи
0 20

Пробные монеты

Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель. Без знака монетного двора
Средняя цена 450 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро. Без знака монетного двора
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель
Средняя цена 560 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Медно-никель
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Латунь
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель
Средняя цена 520 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель
Средняя цена 450 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель
Средняя цена 530 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель
Средняя цена 480 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Нейзильбер
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель
Средняя цена 580 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро
Средняя цена 3400 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Медно-никель
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Никель
Средняя цена 790 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
100 злотых 1960 Пробные Мешко и Дубравка Серебро
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 злотых 1960 Пробные Ключ и шестеренка Никель
Средняя цена 450 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
10 злотых 1960 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 170 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
10 злотых 1960 Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 злотых 1960 KZ EJ Пробные 200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко Никель
Средняя цена 380 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
5 злотых 1960 JG Пробные Грузовой корабль "Варыньский" Никель
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
5 злотых 1960 JG Пробные Грузовой корабль "Варыньский" Алюминий
Средняя цена
Продажи
0 0
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