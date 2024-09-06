Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 10 злотых 1960 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 13,2 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1960
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком KZ EJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе WDA - MiM за 3100 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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