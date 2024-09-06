Пробные 10 злотых 1960 года KZ EJ "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 10 злотых 1960 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком KZ EJ. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 548 проданному на аукционе WDA - MiM за 3100 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

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